Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Seçil Su Çatal isimli küçük kız inşatta oynarken düşünce boğazına demir çubuk girdi. Küçük kızın boğazına saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgilere göre olay dün saat 17.30'da sıralarında Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yaşındaki Seçil Su Çatal evlerinin yanında bulunan inşatta oynarken demir çubuğun üzerine düştü. Korkunç olayda demir çubuk küçük kızın boğazından girerek ağzından çıktı.
DEMİR HASTANEDE KESİLDİ
Ağır yaralanan küçük çocuk 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri küçük kızın boğazına saplanan demir çubuğu ispiral ile keserek çıkardı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Sağlık durumu ciddi olan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.