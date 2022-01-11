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  3. Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!

Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Seçil Su Çatal isimli küçük kız inşatta oynarken düşünce boğazına demir çubuk girdi. Küçük kızın boğazına saplanan demir itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!

Alınan bilgilere göre olay dün saat 17.30'da sıralarında Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yaşındaki Seçil Su Çatal evlerinin yanında bulunan inşatta oynarken demir çubuğun üzerine düştü. Korkunç olayda demir çubuk küçük kızın boğazından girerek ağzından çıktı.

Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!

DEMİR HASTANEDE KESİLDİ

Ağır yaralanan küçük çocuk 112'ye yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri küçük kızın boğazına saplanan demir çubuğu ispiral ile keserek çıkardı.

Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Sağlık durumu ciddi olan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 

Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı! Adana Ceyhan'da akıl almaz olay! Küçük kızın boğazına demir çubuk saplandı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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