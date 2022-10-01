Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı.

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Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.

Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

60. dakikada Mertens’in sağdan ortasında topu alan Mata, kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Svensson’un kafasında meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada Adana Demirspor’da Stambouli, ceza sahası yakınlarında Mata’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

75. dakikada Rodrigues’in pasında araya giren Torreira topu alıp hızla rakip alana kadar girerek ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

78. dakikada Galatasaray’ın atağında Boey sağdan ortaladı. Ceza alanında bulunan Mertens’in dokunuşunda top üst direkten auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xx, Semih xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, N’diaye xx, Yusuf xx (Gökhan dk. 69), Emre xx (Assombalonga dk. 60 x), Belhanda xx (Guldbrandsen dk. 81 x), Onyekuru xx (Akintola dk. 69 x)

Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Manev, Bjarnason, Dzyuba

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdülkerim xx, Dubois xx (Rashica dk 89 ?), Torreira xx (Barış Alper Yılmaz dk89 ?), Midtsjö xx (Seferovic dk. 79 x), Yunus xx, Kerem xx, Mertens xx (Sergio Oliveira dk. 79 x), Gomis xx (Juan Mata dk. 57 x)

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Metehan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kırmızı kart: Stambouli (dk. 74) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Stambouli (Adana Demirspor), Boey, Torreira, Juan Mata, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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