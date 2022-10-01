Adana Demirspor 0 - 0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.
27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.
60. dakikada Mertens’in sağdan ortasında topu alan Mata, kaleyi karşıdan gören açıdan sert vurdu. Svensson’un kafasında meşin yuvarlak kornere gitti.
64. dakikada Adana Demirspor’da Stambouli, ceza sahası yakınlarında Mata’ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
75. dakikada Rodrigues’in pasında araya giren Torreira topu alıp hızla rakip alana kadar girerek ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
78. dakikada Galatasaray’ın atağında Boey sağdan ortaladı. Ceza alanında bulunan Mertens’in dokunuşunda top üst direkten auta gitti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Svensson xx, Samet xx, Semih xx, Rodrigues xx, Stambouli xx, N’diaye xx, Yusuf xx (Gökhan dk. 69), Emre xx (Assombalonga dk. 60 x), Belhanda xx (Guldbrandsen dk. 81 x), Onyekuru xx (Akintola dk. 69 x)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, İsmail, Manev, Bjarnason, Dzyuba
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdülkerim xx, Dubois xx (Rashica dk 89 ?), Torreira xx (Barış Alper Yılmaz dk89 ?), Midtsjö xx (Seferovic dk. 79 x), Yunus xx, Kerem xx, Mertens xx (Sergio Oliveira dk. 79 x), Gomis xx (Juan Mata dk. 57 x)
Yedekler: Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Metehan
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kırmızı kart: Stambouli (dk. 74) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Stambouli (Adana Demirspor), Boey, Torreira, Juan Mata, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)