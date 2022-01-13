Adana Demirspor 1 – 1 Kayserispor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam etti. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

16. dakikada Hosseini'nin sol kanattan gönderdiği topla buluşan Carole, ceza sahası çizgisine kadar kalesinden uzaklaşan Muric'in üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Kaleye doğru giden topu son anda araya giren Samet Akaydın kornere gönderdi.

20. dakikada Gökhan Sazdağı'nın, savunmanın arkasına sarkan Cardoso'ya gönderdiği topu ceza sahası dışına çıkan kaleci Muric kafayla uzaklaştırdı.

21. dakikada Carole'nin ortasında Muric'in elinden kaçırdığı topa kale alanı önünde Gökhan Sazdağı istediği gibi dokunamayınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

26. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Assombalonga'nın şutunda Uğur Demirok'un kafasından seken top kaleci Lung'u kontrpiyede bırakıp ağlarla buluştu: 1-0.

32. dakikada Sinan Kurt'un, yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topla sol kanatta buluşan Belhanda'nın yakın mesafeden şutunda kaleci Lung topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Yunus Akgün'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

41. dakikada Yunus Akgün'ün kullandığı kornerde Tayyip Talha Sanuç topu kafayla arkaya doğru aşırdı. Bjarnason ve Assombalonga'nın hamlelerine rağmen dokunamadıkları top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor maçının özetini izlemek için tıklayınız.

AHMET ÇALIK'IN ANISINA MAÇ DURDU

11 Ocak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor 6 numaralı futbolcusu Ahmet Çalık için karşılaşmanın 6. dakikasında, taç atışı sırasında oyun bir süre durdu. Bu sırada taraftarlar, futbolcular ve teknik ekipler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı. Bazı taraftarlar da sahaya karanfil attı.

54. dakikada Sinan Kurt'un uzun pasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Lung müdahale ettiği topu kornere gönderdi.

59. dakikada Carole'nin uzun taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim Akdağ'ın sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada Assombalonga'nın ara pasında topla buluşan Akintola'nın ceza alanına girdiği sırada sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.

67. dakikada rakibin hatalı pasında araya giren Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un pasında topla buluşan Gavranovic'in ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda kaleci Muric topu kontrol etti.

87. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu kaleye yakın noktada sırtı dönük halde önünde bulan İlhan Parlak, geriden gelen Mane'ye pas verdi. Mane'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

90+2. dakikada Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Adana Demirspor: Muric, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Tarık Çamdal (Dk. 77 Lucas Castro), Sinan Kurt, Belhanda (Dk. 68 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Akintola (Dk. 68 Vargas), Assombalonga

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Hosseini, Carole (Dk. 85 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı (Dk. 61 Emrah Başsan), Attamah, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Kemen), Miguel Cardoso (Dk. 61 Mane), Mustafa Pektemek, Gavranovic (Dk. 77 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 26 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 87 Mane (Yukatel Kayserispor)