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Adana Demirspor 1-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Maç, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Adana Demirspor 1-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'la Konyaspor kozlarını paylaştı. Nefes kesen maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor'un golünü 59. dakikada Assombalonga atarken, Konyaspor'un golü ise 83. dakikada Abdulkerim Bardakçı'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 2 puana yükseldi. Konyaspor ise namağlup serisini sürdürdü ve 7 puana ulaştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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