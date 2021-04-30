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Adana Demirspor 3-0 Aydeniz Et Balıkesirpor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin 33.haftasında Adana Demirspor, evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk etti. Adana Demirspor mücadeleyi 3-0 kazanarak ligin son haftasına lider girdi ve Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım attı.

Adana Demirspor 3-0 Aydeniz Et Balıkesirpor | Maç sonucu

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Aydeniz Et Balıkesirpor kozlarını paylaştı.

Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 85 Samet Akaydın), Joher Rassoul, Okan Alkan (Dk. 65 Semih Güler), Ezeh (Dk. 65 Emircan Altıntaş), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Yunus Akgün), Sinan Kurt, Gökhan İnler, Hasan Kılıç (Dk. 82 İsmail Yüksek), Pa Dibba

Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen, Birol Parlak (Dk. 63 Enes İslam İlkin), Cemal Kızılateş (Dk. 77 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Batuhan İşçiler, Taşkın Çalış, Sedat Dursun, Cumali Bişi (Dk. 77 Oğuz Han Aynaoğlu), Manaj (Dk. 63 Hasan Özkan), Mert Örnek, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 63 Abdulkadir Özgen)

Goller: Dk. 57 Pa Dibba, Dk. 67 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 86 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Okan Alkan, Dk. Rassoul, Dk. 87 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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