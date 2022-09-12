Adana Demirspor 3 - 2 Trabzonspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig 6.hafta maçında Adana Demirspor, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Adana Demirspor’da serbest vuruş kullanan Rodrigues, sol ayağıyla topa çok sert vurdu. Top, kaleci Uğurcan’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

20. dakikada Adana Demirspor’da topla buluşan Yusuf ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde Belhanda kafayı vurdu ancak top auta gitti.

31. dakikada Trabzonspor’un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç’ı aşamadı.

35. dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi’nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez’in önünde kaldı. Gomez, Rakıtskyı’nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1

41. dakikada Adana Demirspor’un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.