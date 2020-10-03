TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Adanaspor'u ağırlıyor. Taraftarların heyecanla beklediği Adana derbisinde iki takımda mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Sezona 2 galibiyet 1 beraberlikle giren Adana Demirspor, ligde 7 puanla 2. sırada yer alıyor. Adanaspor ise 2 beraberlik 1 galibiyet ile 5 puanla 7. sırada yer alıyor. İki takımın arasında oynanan son maçta, Adana Demirspor 4-1 kazanmıştı. Peki, Adana Demirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Adana derbisi,4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Mehmet Kapluhan yönetecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Adana Demirspor - Adanaspor maçı ise TRT Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.