Türkiye Kupası'nda heyecan soluksuz devam ediyor. Kupada ilk günün ardından 4. tur maçları Çarşamba (bugün) oynanacak maçlar ile devam ediyor. Günün maçları arasında bulunan Adana Demirspor - Afyonspor mücadelesi de taraftarların merakında bulunuyor. Kupaya, 3. turda başlayan Adana Demirspor, Alanya Kestelspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Afyonspor ise 3. turda Karabükspor'u 2-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Peki, Adana Demirspor - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - AFYONSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ile Afyonspor arasında oynanacak mücadele, bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacakken Alpaslan Şen tarafından yönetilecek.

HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN VAR MI?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, bu sezonda kupa maçlarını A Spor ekranlarından yayınlayacak. Ancak Turkuvaz Medya Grubu, kupada yalnızca Süper Lig ekiplerinin maçlarını canlı yayınlamayı tercih ediyor. Dolayısıyla Adana Demirspor - Afyonspor 4. tur maçı, A Spor 25 Kasım yayın akışında bulunmuyor.

A SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM ÇARŞAMBA

Çarşamba 25 Kasım

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Premier Futbol

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Son Sayfa - canlı