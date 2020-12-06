TFF 1. Lig 12. hafta maçlarında heyecan sürüyor. Pazar günü oynanacak maçlar arasında bulunan Adana Demirspor - Akhisarspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Ligde, bu sezonun şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor, şu ana kadar çıktığı 10 maçta 18 puana ulaştı ve 6. sırada yerini aldı. Akhisarspor ise bu sezon orta sıralarda yer alıyor. Ligde, 11 maçta 13 puan toplayan Akhisarspor, 12. sıradaki yerini aldı. Bu ligde Adana Demirspor evinde 5 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Akhisarspor toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Adana Demirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 12. hafta oynanacak olan Adana Demirspor - Akhisarspor mücadelesi, bu akşam saat 19.00'da futbolseverler ile buluşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin karşılaşmasını hakem, Burak Şeker yönetecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Ömer Tevfik Özkoç ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Adana Demirspor - Akhisarspor maçı da Pazar günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.