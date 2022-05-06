Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Alanyaspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Adana Demirspor – Alanyaspor maçı canlı izle | Adana Demirspor – Alanyaspor maçı BeIN Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR – ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR – ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR – ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Adana Demirspor - Alanyaspor maçı, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR – ALANYASPOR MAÇI BEIN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Adana Demirspor: Muric, İsmail, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan İnler, Sinan, Bjarnason, Yunus, Belhanda, Balotelli

Alanyaspor: Yusuf, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Fer, Candeias, Efecan, Diedhiou