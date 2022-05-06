Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Alanyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Adana Demirspor –Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR – ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Adana Demirspor - Alanyaspor maçı 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.