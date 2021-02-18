Adana Demirspor- Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 38 puanla 4.basamakta yer alan Adana Demirspor, ligde topladığı 35 puanla 8.sırada bulunan Altay ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler de araştırmalarda bulunuyorlar. i

ADANA DEMİRSPOR- ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1.Lig'in 22. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Altay maçı 19 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu, Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak olan mücadele saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.