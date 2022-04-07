Adana Demirspor - Altay maçı canlı izle | Adana Demirspor - Altay maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasında Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için Adana Demirspor - Altay maçı canlı izle | Adana Demirspor - Altay maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler için Adana Demirspor - Altay maçı canlı izle | Adana Demirspor - Altay maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Adana Demirspor - Altay maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Bora Özkara ve Samet Çavuş yapıyor.
ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE
ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Adana Demirspor - Altay maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ADANA DEMİRSPOR İLK 11
49. ARİJANET ANAN MURİC
2. TAYYİP TALHA SANUÇ
5. SAMET AKAYDİN
7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA
10. YOUNES BELHANDA
11. BABAJIDE DAVID AKINTOLA
22. JONAS SVENSSON
23. YUNUS AKGÜN
88. GÖKHAN İNLER
90. BENJAMİN FERNAND LUCIEN FRANCOİS STAMBOULI
95. JOHER KHADIM RASSOUL
ALTAY İLK 11
1. MATEUSZ LIS
17. ANDRE BIYOGO POKO
90. CEBRAİL KARAYEL
6. CEYHUN GÜLSELAM
30. EREN ERDOĞAN
11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA
20. KAZIMCAN KARATAŞ
29. KHALY IYANE THIAM
10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON
2. MOHAMMAD NADERI
4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER