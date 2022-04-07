Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyen sporseverler için Adana Demirspor - Altay maçı canlı izle | Adana Demirspor - Altay maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Adana Demirspor - Altay maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Bora Özkara ve Samet Çavuş yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Adana Demirspor - Altay maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ADANA DEMİRSPOR İLK 11

49. ARİJANET ANAN MURİC

2. TAYYİP TALHA SANUÇ

5. SAMET AKAYDİN

7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA

10. YOUNES BELHANDA

11. BABAJIDE DAVID AKINTOLA

22. JONAS SVENSSON

23. YUNUS AKGÜN

88. GÖKHAN İNLER

90. BENJAMİN FERNAND LUCIEN FRANCOİS STAMBOULI

95. JOHER KHADIM RASSOUL

ALTAY İLK 11

1. MATEUSZ LIS

17. ANDRE BIYOGO POKO

90. CEBRAİL KARAYEL

6. CEYHUN GÜLSELAM

30. EREN ERDOĞAN

11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA

20. KAZIMCAN KARATAŞ

29. KHALY IYANE THIAM

10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON

2. MOHAMMAD NADERI

4. NILS ERIC ROLAND BJÖRKANDER