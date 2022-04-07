Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 32.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Altay arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Adana Demirspor–Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ADANA DEMİRSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 32.haftasındaki Adana Demirspor - Altay maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 231 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.