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Adana Demirspor - Altınordu maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de 13. hafta maçları hafta içi oynanıyor. Çarşamba gününün maçları arasında bulunan Adana Demirspor - Altınordu maçı hakkında detayları haberimizde verdik. Peki, Adana Demirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Adana Demirspor - Altınordu maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Adana Demirspor - Altınordu maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Adana Demirspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Altınordu deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor. Geçtiğimiz hafta liderliği Keçiörengücüne kaptıran Altınordu, 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise Altınordu'nun hemen ardından 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Adana Demirspor - Altınordu mücadelesi, 9 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da futbolseverler ile buluşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini hakem, Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Murat Altan üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Adana Demirspor - Altınordu maçı da Çarşamba günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. 

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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