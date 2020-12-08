Adana Demirspor - Altınordu maçı CANLI İZLE LİNKİ

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Adana Demirspor - Altınordu maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Adana Demirspor evinde 6 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Altınordu deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor. Geçtiğimiz hafta liderliği Keçiörengücüne kaptıran Altınordu, 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Adana Demirspor ise Altınordu'nun hemen ardından 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Adana Demirspor - Altınordu mücadelesi, 9 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da futbolseverler ile buluşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini hakem, Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Murat Altan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Adana Demirspor - Altınordu maçı da Çarşamba günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.