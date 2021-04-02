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Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1.Ligin 28.haftasında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'yü konuk etti. Maçın sonuxunu merak edenler Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 03.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?

Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Adana Stadyumu - Adana

 MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 19:00

Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Terzi(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 25. Emircan Altıntaş, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 30. Süleyman Koç, 44. Samet Akaydin, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 20. Volkan Şen, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜAnkara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 19. Abdulkadir Korkut, 8. Burak Aydın, 88. Ilır Mustafa, 18. Kamal Issah, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 33. Haşim Arda Sarman, 55. Edın Hamıdovıc

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

MAÇ SONUCU

 Zorlu mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı. Mavi-lacivertli takıma üç puanı getiren golleri 26'da Pa Dibba ile 90'da Volkan Şen kaydetti.

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor28176542205722
2Samsunspor28159444265418
3Adana Demirspor28157647245223
4Altay27162952295023
5Altınordu2714764033497
6İstanbulspor28146849304819
7Ankara Keçiörengücü28137834204614
8Tuzlaspor2812511364141-5
9Bursaspor27124114541404
10Bandırmaspor27115113433381
11Ümraniyespor2710710323537-3
12Boluspor279513283032-2
13Balıkesirspor277812283929-11
14Adanaspor277713354028-5
15Menemenspor2761011294428-15
16Akhisarspor287417294825-19
17Ankaraspor284717224719-25
18Eskişehirspor271818166211-46

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür

03.04.0021Adana Demirspor2-0Ankara Keçiörengücü
03.04.0021Ankaraspor4-2Akhisarspor
03.04.0021Giresunspor0-0İstanbulspor
03.04.0021Tuzlaspor0-2Samsunspor
04.04.0021Boluspor Adanaspor
04.04.0021Balıkesirspor Bandırmaspor
04.04.0021Menemenspor Ümraniyespor
04.04.0021Altınordu Eskişehirspor
05.04.0021Bursaspor Altay
04.04.2021Osmanlıspor FK Akhisarspor

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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