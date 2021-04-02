Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 28. hafta maçında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 03.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?

Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Yeni Adana Stadyumu - Adana

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

03.04.2021 19:00

Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Murat Erdoğan(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Terzi(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 25. Emircan Altıntaş, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 30. Süleyman Koç, 44. Samet Akaydin, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 20. Volkan Şen, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 19. Abdulkadir Korkut, 8. Burak Aydın, 88. Ilır Mustafa, 18. Kamal Issah, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 33. Haşim Arda Sarman, 55. Edın Hamıdovıc

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

MAÇ SONUCU

Zorlu mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı. Mavi-lacivertli takıma üç puanı getiren golleri 26'da Pa Dibba ile 90'da Volkan Şen kaydetti.

TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 28 17 6 5 42 20 57 22 2 Samsunspor 28 15 9 4 44 26 54 18 3 Adana Demirspor 28 15 7 6 47 24 52 23 4 Altay 27 16 2 9 52 29 50 23 5 Altınordu 27 14 7 6 40 33 49 7 6 İstanbulspor 28 14 6 8 49 30 48 19 7 Ankara Keçiörengücü 28 13 7 8 34 20 46 14 8 Tuzlaspor 28 12 5 11 36 41 41 -5 9 Bursaspor 27 12 4 11 45 41 40 4 10 Bandırmaspor 27 11 5 11 34 33 38 1 11 Ümraniyespor 27 10 7 10 32 35 37 -3 12 Boluspor 27 9 5 13 28 30 32 -2 13 Balıkesirspor 27 7 8 12 28 39 29 -11 14 Adanaspor 27 7 7 13 35 40 28 -5 15 Menemenspor 27 6 10 11 29 44 28 -15 16 Akhisarspor 28 7 4 17 29 48 25 -19 17 Ankaraspor 28 4 7 17 22 47 19 -25 18 Eskişehirspor 27 1 8 18 16 62 11 -46

TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür