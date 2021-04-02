Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 1.Ligin 28.haftasında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'yü konuk etti. Maçın sonuxunu merak edenler Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 03.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?
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Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Adana Stadyumu - Adana
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Murat Erdoğan(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Terzi(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 25. Emircan Altıntaş, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 30. Süleyman Koç, 44. Samet Akaydin, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 20. Volkan Şen, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Ankara Keçiörengücü
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 90. Emeka Frıday Eze
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 19. Abdulkadir Korkut, 8. Burak Aydın, 88. Ilır Mustafa, 18. Kamal Issah, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 33. Haşim Arda Sarman, 55. Edın Hamıdovıc
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
MAÇ SONUCU
Zorlu mücadeleyi ev sahibi Adana Demirspor 2-0'lık skorla kazandı. Mavi-lacivertli takıma üç puanı getiren golleri 26'da Pa Dibba ile 90'da Volkan Şen kaydetti.
TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|32
|-2
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|28
|-5
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.0021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.0021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.0021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.0021
|Boluspor
|Adanaspor
|04.04.0021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.0021
|Menemenspor
|Ümraniyespor
|04.04.0021
|Altınordu
|Eskişehirspor
|05.04.0021
|Bursaspor
|Altay
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor