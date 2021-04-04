Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 28. hafta maçında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 28. hafta maçında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 28. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 03.04.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?
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Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Özeti için Tıklayın
Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Adana Stadyumu - Adana
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
03.04.2021 19:00
Adana Demirspor Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri
Murat Erdoğan(hakem), Uygar Bebek(1. Yardımcı Hakem), Oğuz Terzi(2. Yardımcı Hakem), Erdoğan Özkaya(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 25. Emircan Altıntaş, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 30. Süleyman Koç, 44. Samet Akaydin, 4. Semih Güler, 6. Hamıdou Traore, 35. Yunus Akgün, 20. Volkan Şen, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
Pa Amat Dıbba,26.dk (f), Volkan Şen,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Sedat Şahintürk 23.dk
Oyundan Çıkanlar
Sedat Şahintürk 78.dk, Emircan Altıntaş 67.dk, Sinan Kurt 90.dk
Oyuna Girenler
Okwuchukwu Francıs Ezeh 78.dk, Yunus Akgün 67.dk, Volkan Şen 90.dk
Ankara Keçiörengücü İlk 11
71. Metin Uçar, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 44. Mert Kula, 28. Soner Gönül, 16. Ogün Bayrak, 5. Süleyman Olgun, 25. Uğur Utlu, 14. İrfan Akgün, 77. Cem Ekinci, 53. Barış Alper Yılmaz, 90. Emeka Frıday Eze
Yedekler
13. Muhammed Birkan Tetik, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 19. Abdulkadir Korkut, 8. Burak Aydın, 88. Ilır Mustafa, 18. Kamal Issah, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 33. Haşim Arda Sarman, 55. Edın Hamıdovıc
Teknik Sorumlu
Hamdi Yılmaz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ogün Bayrak 15.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Utlu 67.dk, İrfan Akgün 46.dk, Ogün Bayrak 46.dk, Barış Alper Yılmaz 67.dk, Cem Ekinci 83.dk
Oyuna Girenler
Kamal Issah 67.dk, Burak Aydın 46.dk, Abdulkadir Korkut 46.dk, Boubacar Dıalıba Dıabang 67.dk, Edın Hamıdovıc 83.dk
TFF 1. Lig 28.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|57
|22
|2
|Samsunspor
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|54
|18
|3
|Adana Demirspor
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|52
|23
|4
|Altay
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|50
|23
|5
|Altınordu
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|49
|7
|6
|İstanbulspor
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|48
|19
|7
|Ankara Keçiörengücü
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|46
|14
|8
|Tuzlaspor
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|41
|-5
|9
|Bursaspor
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|40
|4
|10
|Bandırmaspor
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|38
|1
|11
|Ümraniyespor
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|37
|-3
|12
|Boluspor
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|32
|-2
|13
|Balıkesirspor
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|29
|-11
|14
|Adanaspor
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|28
|-5
|15
|Menemenspor
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|28
|-15
|16
|Akhisarspor
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|25
|-19
|17
|Ankaraspor
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|19
|-25
|18
|Eskişehirspor
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|11
|-46
TFF 1. Lig 28.Hafta Fikstür
|03.04.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Ankara Keçiörengücü
|03.04.0021
|Ankaraspor
|4-2
|Akhisarspor
|03.04.0021
|Giresunspor
|0-0
|İstanbulspor
|03.04.0021
|Tuzlaspor
|0-2
|Samsunspor
|04.04.0021
|Boluspor
|Adanaspor
|04.04.0021
|Balıkesirspor
|Bandırmaspor
|04.04.0021
|Menemenspor
|Ümraniyespor
|04.04.0021
|Altınordu
|Eskişehirspor
|05.04.0021
|Bursaspor
|Altay
|04.04.2021
|Osmanlıspor FK
|Akhisarspor