Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Ligin 28.haftasında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'yü konuk edecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.
Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'e çıkma yolunda zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, play off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.
ADANA DEMİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Oğuz Terzi yapacak.
ADANA DEMİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.