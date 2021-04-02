Aslışah Alkoçlar'dan bebek müjdesi geldi: Cinsiyeti bile belli!Yerli koronavirüs aşısından bir güzel haber daha: Hem sprey hem mutasyona karşı etkili!Bim 2 Nisan Cuma kataloğu | Bu cuma Bim'de ne var? | Heifer ışıklı kettleMucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? Fırat Altunmeşe Mucize Doktor'a veda mı etti?Hadise ile nikah hazırlığındaki Kaan Yıldırım'ın annesi Seyhan Yıldırım'dan şaşırtan hamle!SON DAKİKA! Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da başlayacak!Nakdi ücret desteği Nisan ayı ne zaman yatacak?Son dakika... Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Değerlendirmelerimiz sürüyor2 Nisan Otizm Farkındalık Günü pano | Otizm Farkındalık Günü rengi neden mavi?Oyun meraklılarına müjde! Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 28.haftasında Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü'yü konuk edecek. Peki Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda  Süper Lig'e çıkma yolunda zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, play off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.

ADANA DEMİRSPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Adana Demirspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Murat Erdoğan  yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Oğuz Terzi yapacak.

Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT