Adana Demirspor- Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Süper Lig'e çıkma yolunda zirve mücadelesi veren Adana Demirspor, play off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak.

ADANA DEMİRSPOR- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 3 Nisan Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Oğuz Terzi yapacak.

Adana Demirspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.