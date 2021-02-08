Adana Demirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Adana Demirspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ankaraspor ile 06.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adana Demirspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu? Adana Demirspor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 19:00

Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Serdar Diyadin(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

13. Muhammed Şengezer, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 30. Süleyman Koç, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 23. İsmail Yüksek, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

1. Emılıjus Zubas, 19. Osman Tarık Çamdal, 44. Samet Akaydin, 8. Sinan Kurt, 24. Mıkheılı Ergemlıdze, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Goller

Hasan Kılıç,33.dk (p), Pa Amat Dıbba,74.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Muhammed Şengezer 89.dk, Sarı Kart Yunus Akgün 90.dk, Sarı Kart Lucas Rangel Nunes Gonçalves 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Emircan Altıntaş 63.dk, Gökhan İnler 72.dk, Yunus Akgün 84.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 72.dk

Oyuna Girenler

Pa Amat Dıbba 63.dk, Sinan Kurt 72.dk, Sedat Şahintürk 84.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 72.dk

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 18. Jovan Blagojevıc, 23. Mete Çelik, 13. Tevfik Altındağ, 21. Doğukan Efe, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 66. Levent Gülen, 67. Samed Ali Kaya, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 89. Darko Bodul, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 70. Engin Bekdemir, 40. Furkan Eliaçık, 2. Ali Ülgen, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 33. Hacı Ömer Doğru, 17. Erdem Çetinkaya

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Mete Çelik 30.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 13.dk

Oyundan Çıkanlar

Samed Ali Kaya 70.dk, Doğukan Efe 80.dk, Jovan Blagojevıc 59.dk, Mete Çelik 80.dk

Oyuna Girenler

Erdem Çetinkaya 70.dk, Halil İbrahim Esen 80.dk, Darko Bodul 59.dk, Engin Bekdemir 80.dk

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 20 12 4 4 43 23 40 20 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 6 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 7 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 8 Altınordu 20 10 4 6 28 28 34 0 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 12 Ümraniyespor 20 6 6 8 23 31 24 -8 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 20 3 4 13 13 33 13 -20 18 Eskişehirspor 20 0 7 13 12 44 7 -32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür