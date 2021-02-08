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Adana Demirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Adana Demirspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Adana Demirspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ankaraspor ile 06.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adana Demirspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?

Adana Demirspor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 19:00

Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Emre Kargın(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Serdar Diyadin(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

13. Muhammed Şengezer, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 30. Süleyman Koç, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 23. İsmail Yüksek, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh

Yedekler

1. Emılıjus Zubas, 19. Osman Tarık Çamdal, 44. Samet Akaydin, 8. Sinan Kurt, 24. Mıkheılı Ergemlıdze, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Goller

Hasan Kılıç,33.dk (p), Pa Amat Dıbba,74.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Muhammed Şengezer 89.dk, Sarı Kart Yunus Akgün 90.dk, Sarı Kart Lucas Rangel Nunes Gonçalves 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Emircan Altıntaş 63.dk, Gökhan İnler 72.dk, Yunus Akgün 84.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 72.dk

Oyuna Girenler

Pa Amat Dıbba 63.dk, Sinan Kurt 72.dk, Sedat Şahintürk 84.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 72.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 18. Jovan Blagojevıc, 23. Mete Çelik, 13. Tevfik Altındağ, 21. Doğukan Efe, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 66. Levent Gülen, 67. Samed Ali Kaya, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

24. Kerem Vergilier, 89. Darko Bodul, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 70. Engin Bekdemir, 40. Furkan Eliaçık, 2. Ali Ülgen, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 33. Hacı Ömer Doğru, 17. Erdem Çetinkaya

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Mete Çelik 30.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 13.dk

Oyundan Çıkanlar

Samed Ali Kaya 70.dk, Doğukan Efe 80.dk, Jovan Blagojevıc 59.dk, Mete Çelik 80.dk

Oyuna Girenler

Erdem Çetinkaya 70.dk, Halil İbrahim Esen 80.dk, Darko Bodul 59.dk, Engin Bekdemir 80.dk

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor20124443234020
3Samsunspor20117230194011
4Adana Demirspor20114535193716
5Tuzlaspor2011363127364
6Altay20112736203516
7Ankara Keçiörengücü20104625143411
8Altınordu2010462828340
9Bursaspor199373430304
10Bandırmaspor208392423271
11Adanaspor2073102926243
12Ümraniyespor20668233124-8
13Boluspor205411202619-6
14Akhisarspor205411172819-11
15Balıkesirspor205411193119-12
16Menemenspor20479203419-14
17Ankaraspor203413133313-20
18Eskişehirspor20071312447-32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür

05.02.0021Samsunspor3-1Bandırmaspor
06.02.0021Adana Demirspor2-0Osmanlıspor FK
06.02.0021İstanbulspor2-3Ümraniyespor
06.02.0021Tuzlaspor2-0Menemenspor
06.02.0021Eskişehirspor0-5Altay
07.02.0021Ankara Keçiörengücü1-0Adanaspor
07.02.0021Altınordu2-1Boluspor
07.02.0021Balıkesirspor3-0Akhisarspor
08.02.0021Giresunspor Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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