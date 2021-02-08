Adana Demirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Adana Demirspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında Adana Demirspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Ankaraspor ile 06.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adana Demirspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?
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Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor Ankaraspor Maçının Hakemleri
Emre Kargın(hakem), Mehmet Şahan Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Serdar Diyadin(2. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Aksu(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
13. Muhammed Şengezer, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 30. Süleyman Koç, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 23. İsmail Yüksek, 35. Yunus Akgün, 25. Emircan Altıntaş, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh
Yedekler
1. Emılıjus Zubas, 19. Osman Tarık Çamdal, 44. Samet Akaydin, 8. Sinan Kurt, 24. Mıkheılı Ergemlıdze, 70. Sedat Şahintürk, 14. Pa Amat Dıbba, 94. Lucas Rangel Nunes Gonçalves, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender
Teknik Sorumlu
Goller
Hasan Kılıç,33.dk (p), Pa Amat Dıbba,74.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammed Şengezer 89.dk, Sarı Kart Yunus Akgün 90.dk, Sarı Kart Lucas Rangel Nunes Gonçalves 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Emircan Altıntaş 63.dk, Gökhan İnler 72.dk, Yunus Akgün 84.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 72.dk
Oyuna Girenler
Pa Amat Dıbba 63.dk, Sinan Kurt 72.dk, Sedat Şahintürk 84.dk, Lucas Rangel Nunes Gonçalves 72.dk
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 18. Jovan Blagojevıc, 23. Mete Çelik, 13. Tevfik Altındağ, 21. Doğukan Efe, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 66. Levent Gülen, 67. Samed Ali Kaya, 90. Marcus Pedersen
Yedekler
24. Kerem Vergilier, 89. Darko Bodul, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 70. Engin Bekdemir, 40. Furkan Eliaçık, 2. Ali Ülgen, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 33. Hacı Ömer Doğru, 17. Erdem Çetinkaya
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Mete Çelik 30.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 13.dk
Oyundan Çıkanlar
Samed Ali Kaya 70.dk, Doğukan Efe 80.dk, Jovan Blagojevıc 59.dk, Mete Çelik 80.dk
Oyuna Girenler
Erdem Çetinkaya 70.dk, Halil İbrahim Esen 80.dk, Darko Bodul 59.dk, Engin Bekdemir 80.dk
TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|40
|20
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|6
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|7
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|8
|Altınordu
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|34
|0
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|12
|Ümraniyespor
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|24
|-8
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|13
|-20
|18
|Eskişehirspor
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|7
|-32
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.0021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|06.02.0021
|İstanbulspor
|2-3
|Ümraniyespor
|06.02.0021
|Tuzlaspor
|2-0
|Menemenspor
|06.02.0021
|Eskişehirspor
|0-5
|Altay
|07.02.0021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adanaspor
|07.02.0021
|Altınordu
|2-1
|Boluspor
|07.02.0021
|Balıkesirspor
|3-0
|Akhisarspor
|08.02.0021
|Giresunspor
|Bursaspor