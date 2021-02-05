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Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında Adana Demirspor, evinde Ankaraspor'u ağırlıyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Adana Demirspor - Ankaraspor maçıyla devam ediyor. Bu ligde Ankaraspor deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. Adana Demirspor, 34 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Ankaraspor ise 13 puanla 17'inci sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Ankaraspor mücadelesi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da  5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Emre Kargın tarafından yönetilecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Serdar Diyadin Demir üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Adana Demirspor - Ankaraspor maçı da TRT Spor'dan 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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