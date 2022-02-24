Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Antalyaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adana Demirspor – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor – Antalyaspor maçı 25 Şubat 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor – Antalyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR– ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor – Antalyaspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Ekrem Kan ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görev alacak.