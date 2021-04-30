Adana Demirspor- Aydeniz Et Balıkesirpor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Aydeniz Et Balıkesirpor kozlarını paylaşacak.

ADANA DEMİRSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile Aydeniz Et Balıkesirpor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, Bein Sports 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Cem Özbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hasan Kaçar olacak.

ADANA DEMİRSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Adana Demirspor ile Aydeniz Et Balıkesirpor arasında oynanacak olan mücadeleyi TRT Spor'dan dönüşümle yayınla naklen izleyebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR MAÇI MAÇI CANLI İZLE

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE