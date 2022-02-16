Adana Demirspor başkanı Murat Sancak tribünde deliye döndü! Hakeme karşı küplere binen Sancak televizyonu sahaya fırlatmaya kalkıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş mücadelesindeki hakem kararlarından memnun olmayan Murat Sancak, maç sonunda yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelmişti. Sinirli olduğu her halinden belli olan Sancak'ın tribündeki görüntüleri ise olay oldu. Bir pozisyondaki karara tepki gösteren Sancak sinirden ne yapacağını şaşırdı, az kalsın önündeki televizyonu sahaya fırlatıyordu.

TELEVİZYONU KAPTI, SON ANDA ENGELLENDİ

Görüntülerde saha içerisinde oyuncular hakemin etrafında toplanırken tribünlerden de ıslık sesi yükseliyor. esnada Adana Demirspor başkanı Murat Sancak da yerinde duramayarak hakeme bağırarak tepki gösteriyor. Devamında hızını alamayan Sancak, önündeki televizyonu yerden alıp sahaya fırlatacakken araya girenler Sancak'a son anda engel oluyor. Ardından tepkilerine devam eden Sancak bağıra çağıra tribünlerden aşağı doğru hareketleniyor.

MAÇ SONUNDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Maçın ardından hakemlerin yönetimini eleştiren Murat Sancak, "Buradan Federasyon ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlarına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti, oyun oynatmadı, futbolcuları saha içerisinde tehdit etti. İtirazları bile tehdit ediyor. Birinci golde hadi bizim futbolcu ayağına bastı VAR incelemesine gittin. Bizim golde neden VAR'a gitmiyorsun?" diye konuşmuştu.

Adana Demirspor 1– 1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

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