Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Belhanda açıklaması! "Galatasaraylı o isim Belhanda'yı arayıp geri çağırdı"

Bu sezon yaptığı transferlerle dikkat çeken ve ligde başarılı bir performans ortaya koyan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak önemli açıklamalara imza attı. Futbolcularına gelen tekliflerden bahseden Sancak, Belhanda hakkında da çarpıcı bir gerçeği duyurdu. Galatasaray'ın yeni transferlerinden birinin oyuncuyu arayarak cimboma katılması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

"YENİ TRANSFER BELHANDAYI ARAMIŞ"

Oyuncularından ve kulübün dünyadaki tanınırlığından söz eden Murat Sancak şu ifadelere yer verdi:

"Çin'den Belhanda'ya teklif geldi. Rakamı söylesem dudaklarınız uçuklar. Ama futbolcu gitmek istemezse ne yapacaksın. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın yeni yapmış olduğu bir transfer Belhanda'yı aramış. Gel burada tekrar beraber oynayalım demiş. Bunlar oluyor."

DELLE ALİ TRANSFERİ HAKKINDA

"Delle Allİ'nin ağabeyi Türkiye'ye geldi. Ağabeyiyle hemen hemen her noktada anlaştık. Eğer Lampard Everton'a giderse kardeşini de oraya götürecekti. Peki dedik olmazsa 1.5 yıllığına bize getirirsin. Lampard, Everton'a gidince orası oldu tabii. Ama sağlık olsun, ileride olur. Böyle bir oyuncuyu Türk sporseverlere seyrettirmek arzumuzdu."

"BEKLEYEN ULUSLARASI ROPÖRTAJLARIMIZ VAR""

"Adana şehrinin yurt dışı basınında yer bulması hakkında Murat Sancak duygularını şu şekilde ifade etti: Sadece İtalya değil. Fransa, Brezilya, Arjantin'den geliyorlar. Sırada bekleyen uluslararası röportajlarımız var. Mutlu oluyorum. Neticede Belhanda, Balotelli, Murat Sancak gibi isimler geçiyor ama Adana geçiyor asıl. Adana'nın, Türkiye'nin reklamını yapıyorsunuz. Ne mutlu bize."

"MANCİNİ GELEBİLİR"

"Balotelli gibi yok olma noktasına gelmiş bir oyuncuyu getiriyorsun o oradan milli takıma gidiyor. Hadi bir haber vereyim size. Belki Beşiktaş maçına İtalya milli takım hocası Mancini gelebilir. Bunlar çok önemli. 3-4 kulüp var bizimle işbirliği yapmak isteyen. Manchester City ile çok iyi bir ilişkimiz var. Bunlar güzel şeyler, bunları yapmamız lazım.."