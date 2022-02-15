Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan şoke eden iddia! Hakem ve teknik direktörlerin çoğu...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken Adana Demirspor camiası ise hakem yönetiminden memnun kalmadı. Maçın ardından hakem Ali Şansalan'a adeta ateş kusan Murat Sancak, sonrasında katıldığı bir canlı yayında ise çarpıcı iddialara yer verdi. Sancak, hakemlerin içerisinde FETÖ'cülerin olduğunu ve federasyonun bunu bildiğini iddia etti.

"HAKEMLERİN BİRÇOĞU FETÖCÜ"

Beyaz TV'de yayımlanan Derin Futbol programına katılan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'de görev alan hakemlerini birçoğunun FETÖ'cü olduğunu dile getirdi. Bunu federasyon da dahil futbol camiası içerisinde birçok kişinin bildiğini ifade eden Sancak, federasyona hakem kadrosunun FETÖ yapılanmasından temizlenmesi için çağrıda bulundu.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN DE VAR

Sancak'ın çarpıcı açıklamaları bu kadarla da bitmedi. Sadece hakemler değil teknik direktörler arasında da FETÖ'cü olduğunu dile getiren Sancak, Süper Lig'de görev alan teknik direktörlerin en az yüzde 25'inin FETÖ'cü olduğunu öne sürerek şoke etkisi yarattı. Bu açıklamaların ardından federasyonun nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ AÇIKADI

Beşiktaş'ın teknik direktörü hakkında da bilgi veren Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net" şeklinde konuştu.