TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. İkinci haftanın son iki maçından birisi Adana Demirspor ile Boluspor arasında oynanacak. Ligin ilk haftasında galibiyetle başlayan Adana Demirspor, Bursaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Boluspor ise, kendi evinde Ankara ekibi Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olmuştu. Boluspor, zorlu Adana Demirspor deplasmanında galibiyet ararken Adana ekibi de bu maçtan puan kaybetmek istemeyecektir. Peki, Adana Demirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Boluspor mücadelesi, 21 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi, Emre Malok ve yardımcıları ise Orkun Aktaş ile Erkan Akbulut olacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Sezon öncesi TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Adana Demirspor - Boluspor maçı da TRT Spor'dan bugün, saat 19.00'da naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.