Adana Demirspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Adana Demirspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Bursaspor ile 23.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adana Demirspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu? Adana Demirspor, Bursaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adana Demirspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın Adana Demirspor Bursaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

23.01.2021 19:00

Adana Demirspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Onur Özütoprak(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Alkayalar(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 18. Ismail Aissati, 35. Yunus Akgün, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 44. Samet Akaydin, 6. Hamıdou Traore, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 25. Emircan Altıntaş, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Goller

Hasan Kılıç,77.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Gökhan İnler 46.dk, Yunus Akgün 70.dk, Ismail Aissati 89.dk, Joher Khadım Rassoul 70.dk

Oyuna Girenler

Hamıdou Traore 46.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 70.dk, Emircan Altıntaş 89.dk, Samet Akaydin 70.dk

Bursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Onur Atasayar,53.dk (f), Ali Akman,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Atasayar 59.dk, Sarı Kart Furkan Emre Ünver 60.dk, Sarı Kart Emirhan Aydoğan 40.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Kapacak 89.dk, Ali Akman 85.dk, Tuğbey Akgün 46.dk

Oyuna Girenler

Ramazan Keskin 89.dk, Batuhan Kör 85.dk, Ozan İsmail Koç 46.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 3 İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 34 18 4 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 18 9 4 5 24 13 31 11 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 17 6 3 8 24 22 21 2 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 18 4 4 10 16 25 16 -9 15 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 16 Balıkesirspor 18 4 4 10 16 29 16 -13 17 Ankaraspor 18 2 4 12 12 31 10 -19 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür