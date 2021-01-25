Eski sevgili dehşeti intihara sürükledi: Darbetti, banyoya kilitledi, iki gün aç, susuz bıraktı!Fenerbahçe Beko - Maccabi Playtika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bakan Elvan'dan kapatılan işyerleri hakkında açıklama: Mükelleflerin vergilerini erteledikÜnlü oyuncunun performansına beğeni yağdı! BBC’de Türk turist İlker Kaleli!Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar oldu? 25 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıMüge Anlı canlı yayını bugün 25 Ocak Pazartesi | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEStar TV Yayın Akışı |Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?Tuzlaspor, evinde Akhisarspor'a 3-0 mağlupElektrik kesintisi 25 Ocak Pazartesi 2021 AYEDAŞYılport Samsunspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Adana Demirspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor, Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Adana Demirspor, Bursaspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-2 sona erdi. Adana Demirspor ve Bursaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Bursaspor ile 23.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adana Demirspor - Bursaspor Maç Sonucu ne oldu?

Adana Demirspor, Bursaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Bursaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Bursaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

23.01.2021 19:00

Adana Demirspor Bursaspor Maçının Hakemleri

Onur Özütoprak(hakem), Mehmet Kapluhan(1. Yardımcı Hakem), Ferdi Karadoruk(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Alkayalar(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 26. Kaan Kanak, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 18. Ismail Aissati, 35. Yunus Akgün, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 44. Samet Akaydin, 6. Hamıdou Traore, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 25. Emircan Altıntaş, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Goller

Hasan Kılıç,77.dk (f)

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

Gökhan İnler 46.dk, Yunus Akgün 70.dk, Ismail Aissati 89.dk, Joher Khadım Rassoul 70.dk

Oyuna Girenler

Hamıdou Traore 46.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 70.dk, Emircan Altıntaş 89.dk, Samet Akaydin 70.dk

BURSASPORBursaspor

Bursaspor İlk 11

1. Mehmet Ataberk Dadakdeniz, 2. İsmail Çokçalış, 3. Onur Atasayar, 4. Cüneyt Köz, 5. Emirhan Aydoğan, 7. Burak Kapacak, 15. Aykut Akgün, 18. Ali Akman, 23. Furkan Emre Ünver, 36. Burak Altıparmak, 77. Tuğbey Akgün

Yedekler

40. Canberk Yurdakul, 6. Ramazan Keskin, 8. Ozan İsmail Koç, 11. Çağatay Yılmaz, 14. İsmail Can Çavuşluk, 61. Batuhan Kör, 67. Kerem Şen, 75. Eren Güler, 84. Ertuğrul Kurtuluş

Teknik Sorumlu

Fazlı Tan

Goller

Onur Atasayar,53.dk (f), Ali Akman,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onur Atasayar 59.dk, Sarı Kart Furkan Emre Ünver 60.dk, Sarı Kart Emirhan Aydoğan 40.dk

Oyundan Çıkanlar

Burak Kapacak 89.dk, Ali Akman 85.dk, Tuğbey Akgün 46.dk

Oyuna Girenler

Ramazan Keskin 89.dk, Batuhan Kör 85.dk, Ozan İsmail Koç 46.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2Samsunspor1810622516369
3İstanbulspor17104337193418
4Altay18102630173213
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1894524133111
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu178452222280
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor176382422212
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Akhisarspor184410162516-9
15Menemenspor17377162616-10
16Balıkesirspor184410162916-13
17Ankaraspor182412123110-19
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor1-2Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor0-0Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor0-3Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor1-0Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü2-0Boluspor
24.01.2021Samsunspor1-0Altay
25.01.2021İstanbulsporAdanaspor
25.01.2021AltınorduMenemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT