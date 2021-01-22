Adana Demirspor - Bursaspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarıyla birlikte sezonun ikinci yarısı başlıyor. Haftanın ilk maç gününde Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği tüm detayları haberimizde verdik. Bu ligde Adana Demirspor evinde 9 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bursaspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Peki, Adana Demirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın ilk maçında Adana Demirspor ile Bursaspor karşılaşacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 23 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Adana Demirspor - Bursaspor maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'da olacak.

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