TV dünyasını yasa boğan ölüm! Korona Larry King'i hayattan kopardıAdana Demirspor - Bursaspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN23 Ocak Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Ebru Yaşar ve İbrahim Tatlıses kavgası | Neden küstüler?Resul Dindar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim?İbo Show 10. bölüm full izle! | İbo Show son bölüm Star TV izleEbru Yaşar'ın eşi, TV 100 kanalının sahibi Necat Gülseven kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşi kim?Kanlı, kefenli modifiyeli aracıyla görenleri şoke etti!Sokağa çıkma yasağını delen turistlere ceza yağdıCumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir milletiz
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor - Bursaspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

Adana Demirspor - Bursaspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de heyecan ikinci yarı maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 18. haftada Adana Demirspor - Bursaspor maçı oynanacak. Peki, Adana Demirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Adana Demirspor - Bursaspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarıyla birlikte sezonun ikinci yarısı başlıyor. Haftanın ilk maç gününde Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği tüm detayları haberimizde verdik. Bu ligde Adana Demirspor evinde 9 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Bursaspor deplasmanda 3 maçtır kaybetmiyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor. Peki, Adana Demirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın ilk maçında Adana Demirspor ile Bursaspor karşılaşacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 23 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Adana Demirspor - Bursaspor maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'da olacak. 

LİGDE PUAN DURUMU

TakımlarOGBMAYAv.P
1.Giresunspor17105225131235
2.İstanbulspor17104337191834
3.Yılport Samsunspor179622416833
4.Altay17102530161432
5.Adana Demirspor1794430161431
6.Tuzlaspor179352724330
7.Ankara Keçiörengücü178452213928
8.Altınordu178452222028
9.Bursaspor178363127427
10.Royal Hastanesi Bandırmaspor177372219324
11.Adanaspor176382422221
12.Bereket Sigorta Ümraniyespor175571826-820
13.Beypiliç Boluspor175481820-219
14.Menemenspor173771626-1016
15.Aydeniz Et Balıkesirspor174491628-1216
16.Akhisarspor1734101325-1213
17.Ankaraspor1723121231-199
18.Eskişehirspor1706111034-243
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT