Adana Demirspor, Bursaspor'u sahadan sildi: 4-1

Süper Lig'e yükselmek için oynanan Play Off Yarı Final rövanş maçında Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda Bursaspor'u konuk etti. Saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yaptı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 55.dakikada Erkan Zengin (P) ve 78. dakikada Joher Rassoul, 88.dakikada Berk Yıldız ve 90+8. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Bursaspor'un tek golünü 90+13.dakikada penaltıdan Serdar Özkan attı.

Erkan Zengin mücadelede attığı gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

PLAY OFF FİNALİNİN ADI BELLİ OLDU

Mücadeleyi kazanan Adana Demirspor, Akhisarspor'u 1-0'lık skorla geçen Karagümrük ile Play Off Final maçında, Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmak için karşı karşıya gelecek.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet, Volkan Şen, Hasan, Sinan, Tevfik, Erkan Zengin, Dibba.

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak, Burak, Traore, Serdar, Kubilay.

MÜCADELENİN ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Adana Demirspor'da Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Çağlar Akbaba, topu iki hamlede kontrol etti.

(GOL) 56. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Bursaspor ceza sahasına yapılan ortada, top Diarra'nın eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

74. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasına yapılan ortada Kubilay Kanatsızkuş, altıpas üzerinden şutunu çekti. Kaleci Kurtuluş Yurt, topu ağlarla buluşmadan son anda çıkarttı.

(GOL) 79. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Berk Yıldız'ın pasında kaleci Çağlar Akbaba'yla karşı karşıya kalan Rassoul, meşin-yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

(GOL) 88. dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan topu rakip sahaya taşıyan Erkan Zengin, pasını Berk Yıldız'a çıkarttı. Berk Yıldız'ın çektiği şutta top kaleci Çağlar Akbaba'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0

(GOL) 90+7. dakikada Adana Demirspor'un 4. golü geldi. Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Akyüz, topu filelerle buluşturdu: 4-0

(GOL) 90+12. dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Özkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 4-1 sona erdi.