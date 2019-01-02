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Adana Demirspor devre arası hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, devre arası hazırlıkları için geldiği Antalya Belek'te antrenmanlara başladı.

Adana Demirspor devre arası hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, devre arası hazırlıkları için geldiği Antalya Belek'te antrenmanlara başladı.

Süper Lig'in devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te başlayan Adana Demirsporlu futbolcular yoğun yağış altında çalıştı. Düz koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra salonda devam etti. Çalışmalarda izinli olan birçok isim kadroda yer almadı.

Kaynak: İHA

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