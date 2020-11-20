Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. TFF 1. Lig'de sezonun 10. haftası Pazar günü oynanacak maçlar ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak Adana Demirspor - Eskişehirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Adana Demirspor evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Eskişehirspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor, toplamda 9 maçtır kazanamıyor. Adana Demirspor, ligde 8 maçın sonunda 15 puana ulaştı ve 5. sırada yerini aldı. Eskişehirspor ise ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 1 puan topladı ve 18. sırada yerini aldı.

Peki, Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçları başlıyor. Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı, 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Alper Ulusoy olacak. Alper Ulusoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

İLK 11'LER

AdanaDemirspor XI: Zubas, Tayyip Talha, Anıl, Okan, Tarık, Gökhan, Hasan, Erkan, Pa Dibba, Volkan, Mehmet

Eskişehirspor XI: Ekrem, Onur, Talha, Alimi, Erdal, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Sholaja, Berkay

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

TFF ile TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Adana Demirspor - Eskişehirspor maçı da TRT SPOR kanalından naklen izlenebilir.