Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, ilk hafta maçında lige yükseldikten sonra yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala taraftarlar Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu anda Süper Lig'in yayın hakları Bein Media Group'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı da Beinsports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.