Mücahid isminin anlamı nedir, Mücahid ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İnalcık isminin anlamı nedir, İnalcık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bakan Kurum, Antalya Manavgat ve Muğla Marmaris'teki son durumu açıkladı! İşte yıkılacak yer sayısıDomaniç isminin anlamı nedir, Domaniç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Efrahim isminin anlamı nedir, Efrahim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beşiktaş - Çaykur Rizespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Strong Türkiye ne demek, nedir? Anlamı ne?Beyaz Tv Yorumcusu Bilal Özcan: 'Biz 15 Temmuz'da Yardım İstemedik, Yardım İsterseniz İtibarımız Kötü Olur'
İstanbul34 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de yeni sezona start verilirken teknik direktör Vitor Pereira ile ikinci kez yarışa çıkacak olan Fenerbahçe, lige transferleriyle bomba bir giriş yapan Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar internette Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, ilk hafta maçında lige yükseldikten sonra yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala taraftarlar Adana Demirspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE SÜPER LİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şu anda Süper Lig'in yayın hakları Bein Media Group'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı da Beinsports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT