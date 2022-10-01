Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 8. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı izle | Adana Demirspor- Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 8.haftasındaki Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor.

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ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Adana Demirspor- Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ