Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Giresunspor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Adana Demirspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 12 Aralık 2021 Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

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ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor - Giresunspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Selahattin Altay ile Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Emre Kargın görev alacak.