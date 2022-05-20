Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 38.hafta oynanacak maçlarla sona eriyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Göztepe arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maç canlı olarak izlemek isteyenler için Adana Demirspor – Göztepe maçı canlı izle | Adana Demirspor – Göztepe maçı BeIN Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Adana Demirspor - Göztepe maçı 22 Mayıs 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Adem Cinek yönetiyor. Cinek'in yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Kamil Çetin yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR - GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38.haftasındaki Adana Demirspor - Göztepe maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - GÖZTEPE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ