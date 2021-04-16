Adana Demirspor- GZT Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışı, play- off mücadelesi ve ligde kalma savaşı büyük heyecana sahne olurken zirveyi karıştıracak olan maçta lig lideri Giresunspor ile ligin ikinci sırasında yer alan Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR- GZT GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Adana Demirspor'un maçlarını oynadığı Yeni Adana Stadyumu'ndan oynanacak olan zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan şifresiz, Bein MAX 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ile Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olacak.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

TFF 1.Ligde geride kalan 30 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 5 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu süreçte 63 puan topladı ve ligde birinci sırada yer alıyor.

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise 30 maçta 17 galibiyet elde etti, 7 maçta rakipleriyle eşitliği bozamadı, 6 maçta ise rakiplerine yenildi. Adana Demirspor söz konusu maçlarda 58 puan topladı ve lig sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR- GZT GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek için tıklayınız.

Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçı canlı izle