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  3. Adana Demirspor, GZT Giresunspor'u ezdi geçti: 3-0

Adana Demirspor, GZT Giresunspor'u ezdi geçti: 3-0

TFF 1.Lig'in 31.haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Adana Demirspor, GZT Giresunspor'u ezdi geçti: 3-0

TFF 1.Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yarışı, play- off mücadelesi ve ligde kalma savaşı büyük heyecana sahne olurken zirveyi karıştıracak olan maçta lig lideri Giresunspor ile ligin ikinci sırasında yer alan Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

11. dakikada Gökhan İnler, ceza alanı önünde topu Ezeh’e verdi. Ezeh, çalımlarla GZT Giresunspor defansını geçip plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
17. dakikada Nalepa’nın pasında topla buluşan Balde’nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
37. dakikada Adana Demirspor'da Ezeh'in verdiği ara pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Sinan, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Adana Demirspor, GZT Giresunspor'u ezdi geçti: 3-0
41. dakikada Hüseyin’den topu orta sahada kapan Ezeh, meşin yuvarlağı ceza alanı içine kadar taşıdı. Ceza alanı içinde Ezeh, Salih tarafından düşürülünce hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada beyaz noktaya gelen Hasan, düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-0
66. dakikada Kaan, ceza sahası içerisindeki Pa Dibba’ya pasını gönderdi. Dibba’nın topuk pasında Sinan, kaleye sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Gökhan Memişoğlu xx, Ata Yıldırım xx
Adana Demirspor: Muhammed xxx, Tayyip xxx, Rassoul xxx, Okan xxx (Semih dk. 88 ?), Kaan xxx, Sinan xxx (İsmail dk. 76 x), Hasan xxx, Gökhan xxx, Sedat xx (Yunus dk. 46 xx), Ezeh xxx (Emircan dk. 56 xx), Pa Dibba xxx (Volkan dk. 76 x)
Yedekler: Zubas, Traore, Samet
Teknik Direktör: Samet Aybaba

GZT Giresunspor: Tolgahan x, Sergen x, Sadi x (Uzodimma dk. 46 x), Hayrullah x, Hüsamettin x (Kerem dk. 59 x), Mehmet xx, Nalepa xx, Serginho x (Erol dk. 37 xx), Caner xx, Eren xx (Muhammed dk. 79 x), Balde xx
Yedekler: Onurcan, Arda, Traore, Yasin, İshak, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Ezeh (dk. 11), Sinan (dk.37), Hasan (dk.42 pen.) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sinan, Gökhan, İsmail (Adana Demirspor)i Sergen, Eren, Mehmet, Kerem (GZT Giresunspor)

Tayfun Altuntaş
Editör
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