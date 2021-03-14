Adana Demirspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 26. hafta maçında Adana Demirspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Adana Demirspor sahasında İstanbulspor ile 13.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adana Demirspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu? Adana Demirspor, İstanbulspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adana Demirspor İstanbulspor Maçının Özeti için Tıklayın Adana Demirspor İstanbulspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Yeni Adana Stadyumu - Adana

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.03.2021 19:00

Adana Demirspor İstanbulspor Maçının Hakemleri

Erkan Özdamar(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Murat Oğuz(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 30. Süleyman Koç, 6. Hamıdou Traore, 71. Berk Yıldız, 25. Emircan Altıntaş, 17. Mehmet Akyüz, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender

Teknik Sorumlu

Samet Aybaba

Goller

Pa Amat Dıbba,5.dk (f), Gökhan İnler,50.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Kaan Kanak 31.dk, Sarı Kart Süleyman Koç 90+2.dk, Sarı Kart Okwuchukwu Francıs Ezeh 43.dk

Oyundan Çıkanlar

Kaan Kanak 69.dk, Sedat Şahintürk 83.dk, Sinan Kurt 83.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 46.dk, Pa Amat Dıbba 59.dk

Oyuna Girenler

Süleyman Koç 69.dk, Emircan Altıntaş 83.dk, Hamıdou Traore 83.dk, Yunus Akgün 46.dk, Mehmet Akyüz 59.dk

İstanbulspor

İstanbulspor İlk 11

40. Marın Ljubıc, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 90. Mirkan Aydın

Yedekler

1. Muhammed Alperen Uysal, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 18. Koray Kılınç, 27. Valon Ethemı, 35. Egehan Gök, 50. Kerem Baykuş, 70. Krıstal Abazaj

Teknik Sorumlu

Orhan Çıkırıkçı

Goller

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Kartlar

Sarı Kart İbrahim Yılmaz 87.dk, Sarı Kart Wellıngton Ferreıra Nascımento 72.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Yılmaz 88.dk, Uygar Mert Zeybek 46.dk, Mirkan Aydın 56.dk, Ali Yaşar 88.dk

Oyuna Girenler

Koray Kılınç 88.dk, Valon Ethemı 46.dk, Eslem Öztürk 56.dk, Ali Dere 88.dk

TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 26 16 5 5 40 20 53 20 2 Samsunspor 25 14 8 3 42 24 50 18 3 Adana Demirspor 26 14 6 6 44 23 48 21 4 İstanbulspor 26 14 5 7 48 28 47 20 5 Altınordu 25 13 6 6 38 32 45 6 6 Altay 25 14 2 9 46 29 44 17 7 Ankara Keçiörengücü 26 12 7 7 32 17 43 15 8 Tuzlaspor 25 12 5 8 34 35 41 -1 9 Bandırmaspor 26 10 5 11 31 31 35 0 10 Bursaspor 25 10 4 11 39 40 34 -1 11 Ümraniyespor 25 9 7 9 30 33 34 -3 12 Boluspor 26 8 5 13 26 29 29 -3 13 Adanaspor 25 7 6 12 35 37 27 -2 14 Menemenspor 25 6 9 10 29 41 27 -12 15 Balıkesirspor 25 6 8 11 26 35 26 -9 16 Akhisarspor 26 7 4 15 26 42 25 -16 17 Ankaraspor 25 3 7 15 16 40 16 -24 18 Eskişehirspor 26 1 7 18 15 61 10 -46

TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür