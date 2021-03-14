Adana Demirspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 26. hafta maçında Adana Demirspor, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 26. hafta maçında Adana Demirspor, İstanbulspor ile mücadele etti. Karşılaşma 2-0 sona erdi. Adana Demirspor ve İstanbulspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 26. hafta maçında Adana Demirspor sahasında İstanbulspor ile 13.03.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adana Demirspor - İstanbulspor Maç Sonucu ne oldu?
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Adana Demirspor İstanbulspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Yeni Adana Stadyumu - Adana
MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
13.03.2021 19:00
Adana Demirspor İstanbulspor Maçının Hakemleri
Erkan Özdamar(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Murat Oğuz(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 12. Okan Alkan, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 26. Kaan Kanak, 84. Gökhan İnler, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 15. Okwuchukwu Francıs Ezeh, 14. Pa Amat Dıbba
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 30. Süleyman Koç, 6. Hamıdou Traore, 71. Berk Yıldız, 25. Emircan Altıntaş, 17. Mehmet Akyüz, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 27. Tolga Kalender
Teknik Sorumlu
Samet Aybaba
Goller
Pa Amat Dıbba,5.dk (f), Gökhan İnler,50.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kaan Kanak 31.dk, Sarı Kart Süleyman Koç 90+2.dk, Sarı Kart Okwuchukwu Francıs Ezeh 43.dk
Oyundan Çıkanlar
Kaan Kanak 69.dk, Sedat Şahintürk 83.dk, Sinan Kurt 83.dk, Okwuchukwu Francıs Ezeh 46.dk, Pa Amat Dıbba 59.dk
Oyuna Girenler
Süleyman Koç 69.dk, Emircan Altıntaş 83.dk, Hamıdou Traore 83.dk, Yunus Akgün 46.dk, Mehmet Akyüz 59.dk
İstanbulspor İlk 11
40. Marın Ljubıc, 3. Wellıngton Ferreıra Nascımento, 9. İbrahim Yılmaz, 10. Onur Ergün, 15. Uygar Mert Zeybek, 17. Patrıck Etoga Atchom, 33. Levent Ayçiçek, 57. Melih Kabasakal, 61. Eduart Rroca, 66. Ali Yaşar, 90. Mirkan Aydın
Yedekler
1. Muhammed Alperen Uysal, 4. Mehmet Yeşil, 5. Eslem Öztürk, 7. Ali Dere, 8. Tayyip Ebrar Cumur, 18. Koray Kılınç, 27. Valon Ethemı, 35. Egehan Gök, 50. Kerem Baykuş, 70. Krıstal Abazaj
Teknik Sorumlu
Orhan Çıkırıkçı
Goller
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Kartlar
Sarı Kart İbrahim Yılmaz 87.dk, Sarı Kart Wellıngton Ferreıra Nascımento 72.dk
Oyundan Çıkanlar
İbrahim Yılmaz 88.dk, Uygar Mert Zeybek 46.dk, Mirkan Aydın 56.dk, Ali Yaşar 88.dk
Oyuna Girenler
Koray Kılınç 88.dk, Valon Ethemı 46.dk, Eslem Öztürk 56.dk, Ali Dere 88.dk
TFF 1. Lig 26.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|26
|16
|5
|5
|40
|20
|53
|20
|2
|Samsunspor
|25
|14
|8
|3
|42
|24
|50
|18
|3
|Adana Demirspor
|26
|14
|6
|6
|44
|23
|48
|21
|4
|İstanbulspor
|26
|14
|5
|7
|48
|28
|47
|20
|5
|Altınordu
|25
|13
|6
|6
|38
|32
|45
|6
|6
|Altay
|25
|14
|2
|9
|46
|29
|44
|17
|7
|Ankara Keçiörengücü
|26
|12
|7
|7
|32
|17
|43
|15
|8
|Tuzlaspor
|25
|12
|5
|8
|34
|35
|41
|-1
|9
|Bandırmaspor
|26
|10
|5
|11
|31
|31
|35
|0
|10
|Bursaspor
|25
|10
|4
|11
|39
|40
|34
|-1
|11
|Ümraniyespor
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|34
|-3
|12
|Boluspor
|26
|8
|5
|13
|26
|29
|29
|-3
|13
|Adanaspor
|25
|7
|6
|12
|35
|37
|27
|-2
|14
|Menemenspor
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|27
|-12
|15
|Balıkesirspor
|25
|6
|8
|11
|26
|35
|26
|-9
|16
|Akhisarspor
|26
|7
|4
|15
|26
|42
|25
|-16
|17
|Ankaraspor
|25
|3
|7
|15
|16
|40
|16
|-24
|18
|Eskişehirspor
|26
|1
|7
|18
|15
|61
|10
|-46
TFF 1. Lig 26.Hafta Fikstür
|12.03.2021
|Giresunspor
|0-1
|Bandırmaspor
|13.03.2021
|Boluspor
|0-1
|Akhisarspor
|13.03.2021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Eskişehirspor
|13.03.2021
|Adana Demirspor
|2-0
|İstanbulspor
|14.03.2021
|Menemenspor
|Adanaspor
|14.03.2021
|Tuzlaspor
|Ümraniyespor
|14.03.2021
|Bursaspor
|Osmanlıspor FK
|14.03.2021
|Balıkesirspor
|Altay
|15.03.2021
|Altınordu
|Samsunspor