TFF 1. Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor-İstanbulspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Hatay'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Süper Lig'e direkt olarak çıkacak ikinci takım merakla bekliyor. Direkt olarak Süper Lig'e çıkma şansı bulunan Adana Demirspor, ligde orta sıralarda bulunan İstanbulspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak olan karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını, Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapacak. İki takım arasındaki maç, koronavirüs salgını önlemleri dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-İstanbulspor, mücadelesi 17.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Semih Güler, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Aias Aosman, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba, Mehmet Akyüz

İstanbulspor: Halil Yiğit Ermez, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Mehmet Çaylak, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Issah, Miray Bağış, Berkay Görmez, Diouf