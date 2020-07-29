TFF 2. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Hatayspor ve Erzurumspor'un şampiyonlukların ardından Süper Lig'e yükselecek son takım için play-off maçları oynandı. Play-off maçlarını kayıpsız geçerek finale ulaşan iki takım, Adana Demirspor ve Karagümrük üst lige yükselmenin peşinde. Zorlu mücadele hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde verdik. Peki, Adana Demirspor-Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig Play-Off mücadelesinde 30 Temmuz Perşembe günü Adana Demirspor ile Karagümrük karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlama vuruşu 21.00'da yapılacak. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır olacak. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre İyisoy ve Tarık ongun üstlenecek. Maç, Ankara'da Eryaman Stadyumunda oynanacak. Zorlu maç koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz sonlanacak.

HANGİ KANALDA?

30 Temmuz 21.00'da başlayacak Adana Demirspor-Karagümrük karşılaşması, beIN Sports MAX HD1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrović, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech

FİNALE UZANAN YOL

Anada ekibi yarı finalde Bursaspor ile mücadele etti. Mavi-lacivertliler ilk maçta deplasmanda 0-0 kalırken, evinde 4-1'lik skorla mağlup eden Adana Demirspor finale çıktı. Karagümrük ise yarı finalde Akhisarspor ile mücadele etti. İlk karşılaşmada sahasında 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek finale yükseldi.

İki takım bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı iki maçta da yenişemedi. Adana'daki müsabakada 1-1, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 berabere kaldı.

EN GOLCÜ İKİ TAKIMIN MAÇI

Adana Demir normal sezonu 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 61 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fatih Karagümrük ise 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 56 puanla sezonu beşinci sırada bitirdi. Final karşılaşma TFF 1. Lig'in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Mavi-lacivertliler, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, kırmızı-siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.

