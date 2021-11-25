Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 26 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Cemil Tunç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Furkan Aksuoğlu görev alacak.