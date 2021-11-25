Konserde göğüslerini açmıştı! 63'lük Madonna yine durmadı! File çorap ve tangasıyla çekildiği üstsüz yatak pozlarını peş peşe paylaştıKocaelispor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gençlerbirliği - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Güncel fındık fiyatları 2021 | Düzce fındık fiyatları 2021Balıkesirspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 25 Kasım 2021 Perşembe puan durumu | 25 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi | Tadına doyamayacağınız şahane lezzet!Çaykur Rizespor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı full izle bugün 25 Kasım 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm full, tek parça izle YouTubeAntalyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 26 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Cemil Tunç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Furkan Aksuoğlu görev alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT