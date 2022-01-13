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Adana Demirspor – Kayserispor canlı izle | Adana Demirspor – Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Adana Demirspor – Kayserispor canlı izle | Adana Demirspor – Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

Adana Demirspor – Kayserispor canlı izle | Adana Demirspor – Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için  Adana Demirspor – Kayserispor canlı izle |  Adana Demirspor – Kayserispor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

ADANA DEMİRSPOR – KAYSERİSPOR CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Kayserispor maçı 15 Ocak 2022 Cumartesi günü  saat 13.30'da başladı. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi  hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Can Cengiz. 

ADANA DEMİRSPOR – KAYSERİSPOR CANLI İZLE 

ADANA DEMİRSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR – KAYSERİSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 ADANA DEMİRSPOR İLK 11
49. ARİJANET ANAN MURİC
2. TAYYİP TALHA SANUÇ
4. SEMİH GÜLER
5. SAMET AKAYDİN
7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA
8. SİNAN KURT
10. YOUNES BELHANDA
11. BABAJIDE DAVID AKINTOLA
20. OSMAN TARIK ÇAMDAL
23. YUNUS AKGÜN
67. BIRKIR BJARNASON
 Yedekler
35. FERHAT KAPLAN
39. VEDAT KARAKUŞ
16. İZZET ÇELİK
17. METEHAN MİMAROĞLU
18. MUSTAFA KAPI
19. LUCAS NAHUEL CASTRO
30. EMRECAN UZUN
77. MATIAS EZEQUIEL VARGAS MARTIN
88. GÖKHAN İNLER
96. EMİRCAN ATAŞ
 Teknik Sorumlu
VINCENZO MONTELLA
 
 KAYSERİSPOR İLK 11
33. SILVIU LUNG
3. JOSEPH LARWEH ATTAMAH
5. SEYEDMAJID HOSSEINI
7. MIGUEL FILIPE NUNES CARDOSO
9. MUSTAFA PEKTEMEK
11. GÖKHAN SAZDAĞI
15. UĞUR DEMİROK
19. MARIO GAVRANOVIC
21. LIONEL JULES CAROLE
24. İBRAHİM AKDAĞ
27. ONUR BULUT
 Yedekler
1. CENK GÖNEN
25. BİLAL BAYAZIT
10. OLIVER MICHEL KEMEN
17. EMRAH BAŞSAN
20. CARLOS MANUEL CARDOSO MANE
23. İLHAN PARLAK
28. RAMAZAN CİVELEK
30. TALHA SARIARSLAN
32. KARAHAN YASİR SUBAŞI
77. NURETTİN KORKMAZ
 Teknik Sorumlu
HİKMET KARAMAN
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