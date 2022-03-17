Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Adana Demirspor - Başakşehir maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Adana Demirspor - Başakşehir maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Adana Demirspor - Başakşehir maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30.hafta maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir arasındaki maç 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Serkan Olguncan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alıyor.
ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE
ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANL YAYIN İZLE LİNKİ
Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilirler.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANL YAYIN İZLE LİNKİ
ADANA DEMİRSPOR –BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11
ADANA DEMİRSPOR
49. ARİJANET ANAN MURİC
2. TAYYİP TALHA SANUÇ
5. SAMET AKAYDİN
7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA
11. BABAJIDE DAVID AKINTOLA
22. JONAS SVENSSON
23. YUNUS AKGÜN
25. ALPER ULUDAĞ
77. MATIAS EZEQUIEL VARGAS MARTIN
88. GÖKHAN İNLER
90. BENJAMİN FERNAND LUCIEN FRANCOİS STAMBOULI
BAŞAKŞEHİR İLK 11
1. VOLKAN BABACAN
5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA
10. BERKAY ÖZCAN
11. NACER CHADLI
19. ŞENER ÖZBAYRAKLI
23. DENİZ TÜRÜÇ
27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN
48. SALİH UÇAN
55. YOUSSUF NDAYISHIMIYE
60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA
77. CHUKA STEFANO OKAKA