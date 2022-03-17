Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı canlı izle | Adana Demirspor - Başakşehir maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30.hafta maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir arasındaki maç 19 Mart 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda başladı. Mücadeleyi hakem hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Serkan Olguncan yapıyor. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alıyor.

ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANL YAYIN İZLE LİNKİ

Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilirler.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR – BAŞAKŞEHİR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANL YAYIN İZLE LİNKİ

ADANA DEMİRSPOR –BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11

ADANA DEMİRSPOR

49. ARİJANET ANAN MURİC

2. TAYYİP TALHA SANUÇ

5. SAMET AKAYDİN

7. BRITT CURTIS ASSOMBALONGA

11. BABAJIDE DAVID AKINTOLA

22. JONAS SVENSSON

23. YUNUS AKGÜN

25. ALPER ULUDAĞ

77. MATIAS EZEQUIEL VARGAS MARTIN

88. GÖKHAN İNLER

90. BENJAMİN FERNAND LUCIEN FRANCOİS STAMBOULI

BAŞAKŞEHİR İLK 11

1. VOLKAN BABACAN

5. LEONARDO CAMPOS DUARTE DA SILVA

10. BERKAY ÖZCAN

11. NACER CHADLI

19. ŞENER ÖZBAYRAKLI

23. DENİZ TÜRÜÇ

27. MAHMOUD AHMED IBRAHIM HASSAN

48. SALİH UÇAN

55. YOUSSUF NDAYISHIMIYE

60. LUCAS PEDRO ALVES DE LIMA

77. CHUKA STEFANO OKAKA