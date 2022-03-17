Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR – GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Adana Demirspor – Medipol Başakşehir maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev alacak.