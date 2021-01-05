Adana Demirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor, Menemen Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Menemen Spor ile 04.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Adana Demirspor - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu?
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Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın
Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Hakemleri
Çağdaş Altay(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Uygar Bebek(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kutlu(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 8. Sinan Kurt, 12. Okan Alkan, 70. Sedat Şahintürk, 9. Davide Lanzafame, 30. Süleyman Koç, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Menemen Spor İlk 11
1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak
Yedekler
24. Eren Bilen, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 20. Vedat Erçin, 21. Ömer Şahbaş, 22. Cem Çelik, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz
Teknik Sorumlu
Recep Yazıcı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|3
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|4
|Adana Demirspor
|17
|9
|4
|4
|30
|16
|31
|14
|5
|İstanbulspor
|16
|9
|4
|3
|32
|19
|31
|13
|6
|Tuzlaspor
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|30
|3
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|24
|3
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|17
|5
|4
|8
|18
|20
|19
|-2
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|16
|-10
|15
|Adanaspor
|15
|4
|3
|8
|21
|22
|15
|-1
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|16
|2
|3
|11
|12
|29
|9
|-17
|18
|Eskişehirspor
|17
|0
|6
|11
|10
|34
|6
|-24
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor