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Adana Demirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor, Menemen Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Menemen Spor ile 04.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Adana Demirspor - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu?

Adana Demirspor, Menemen Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.01.2021 19:00

Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Çağdaş Altay(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Uygar Bebek(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kutlu(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 8. Sinan Kurt, 12. Okan Alkan, 70. Sedat Şahintürk, 9. Davide Lanzafame, 30. Süleyman Koç, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

MENEMEN SPORMenemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

24. Eren Bilen, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 20. Vedat Erçin, 21. Ömer Şahbaş, 22. Cem Çelik, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2Samsunspor179622416338
3Altay17102530163214
4Adana Demirspor1794430163114
5İstanbulspor1694332193113
6Tuzlaspor179352724303
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor177372219243
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor17548182019-2
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor17377162616-10
15Adanaspor15438212215-1
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor16231112299-17
18Eskişehirspor17061110346-24

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FKSamsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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