Adana Demirspor - Menemen Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Adana Demirspor, Menemen Spor ile mücadele etti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Adana Demirspor ve Menemen Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Menemen Spor ile 04.01.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Adana Demirspor - Menemen Spor Maç Sonucu ne oldu? Adana Demirspor, Menemen Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Özeti için Tıklayın Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.01.2021 19:00

Adana Demirspor Menemen Spor Maçının Hakemleri

Çağdaş Altay(hakem), Gökhan Memişoğlu(1. Yardımcı Hakem), Uygar Bebek(2. Yardımcı Hakem), Erhan Kutlu(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 19. Osman Tarık Çamdal, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 25. Emircan Altıntaş, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 8. Sinan Kurt, 12. Okan Alkan, 70. Sedat Şahintürk, 9. Davide Lanzafame, 30. Süleyman Koç, 35. Yunus Akgün, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

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Menemen Spor

Menemen Spor İlk 11

1. Gentıan Selmanı, 3. Emre Batuhan Adıgüzel, 4. Furkan Bayır, 6. Ibrahım Alhassan Adamu, 10. Taşkın Çalış, 11. Anane Tıdjanı, 27. Şeref Özcan, 52. Tayfun Aydoğan, 61. Ibrahım Akanbı Rasheed, 66. Davıd Domgjonas, 88. Rıdvan Koçak

Yedekler

24. Eren Bilen, 2. Yusuf Talum, 7. Murat Elkatmış, 14. Bekir Can Sönmez, 20. Vedat Erçin, 21. Ömer Şahbaş, 22. Cem Çelik, 28. Burak Albayrak, 53. Mehmet Aytemiz, 54. Kubilay Türk Yılmaz

Teknik Sorumlu

Recep Yazıcı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 3 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 4 Adana Demirspor 17 9 4 4 30 16 31 14 5 İstanbulspor 16 9 4 3 32 19 31 13 6 Tuzlaspor 17 9 3 5 27 24 30 3 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 17 7 3 7 22 19 24 3 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 17 5 4 8 18 20 19 -2 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 15 Adanaspor 15 4 3 8 21 22 15 -1 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 16 2 3 11 12 29 9 -17 18 Eskişehirspor 17 0 6 11 10 34 6 -24

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür