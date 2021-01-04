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Adana Demirspor-Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bu hafta oynanacak Adana Demirspor-Menemenspor maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Adana Demirspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-Menemenspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de haftanın kapanış gününün ilk maçı Eskişehirspor ile Boluspor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Adana Demirspor evinde 8 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Menemenspor deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor, toplamda 6 maçtır kazanamıyor. Adana Demirspor, 28 puanla ligin 6. sırasında yer alırken Menemenspor, topladığı 16 puan ile 14. sırada bulunuyor. Peki, Adana Demirspor-Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor-Menemenspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Memişoğlu ve Uygar Bebek üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşması sayesinde tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen olarak izlenebiliyor. Adana Demirspor-Menemenspor maçı da bugün saat 19.00'da TRT Spor'dan izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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