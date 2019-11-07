Adana Demirspor, seri galibiyet peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, çok iyi mücadele eden bir takım olduklarını belirterek, "Eskişehirspor maçında alacağımız 3 puan sonrası iyi bir seri yakalayabiliriz" dedi.

Tütüneker, ligin 11. haftasında evlerinde yarın oynayacakları Eskişehirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Tütüneker, "Pozisyonlara giriyoruz, bunları atmak lazım. Final paslarını getirebilsek güzel olur. Son 2 maçta bunları yaşadık, pozisyon var ama finali yapamıyoruz" diye konuştu.

"Seri peşindeyiz"

Eskişehirspor maçının önemli olduğunu ve mutlaka 3 puan almaları gerektiğini ifade eden Tütüneker, "3 puan aldığımız zaman 15 puana çıkıyoruz ve ligin ikincisiyle aramızda 5 puan kalıyor. Çok büyük bir rakam değil ama biz bu maçta galip gelebilirsek iyi bir seri yakalayabiliriz" şeklinde konuştu.

Uğur Tütüneker, bütün oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi yaptıklarını vurgulayarak, "Bu hafta eğer 3 puanı alırsak daha sonra Osmanlıspor ve Giresunspor maçları var. Oralardan da iyi sonuç çıkar. Bizim takım çok iyi mücadele ediyor. Bu kolay bir şey değil. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. 3-5 puanımız daha olsaydı özgüven açısından daha iyi olurdu. Daha iyi günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA