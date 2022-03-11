Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nda 29.hafta heyecanı yaşanıyor. Bu kapsamda Adana Demirspor ile Sivasspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Adana Demirspor– Sivasspor maçı canlı izle | Adana Demirspor– Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanan maç, 13 Mart 2022 Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Altay'ın yardımcılıklarını ise Kamil Çetin ve M. Emin Tuğral Bozbey yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 29.haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanan maç, Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak yayınlanıyor.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ