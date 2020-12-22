Adana Demirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Tuzlaspor ile 21.12.2020 18:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ 5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 18:00

Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Ramazan Keleş(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Yücel Büyük(dördüncü Hakem)

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 35. Yunus Akgün, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 19. Osman Tarık Çamdal, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 25. Emircan Altıntaş, 9. Davide Lanzafame, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Tuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 14. Aıas Aosman, 19. Arif Morkaya, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 15. Aldın Cajıc, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 15 8 5 2 21 13 29 8 2 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 3 Samsunspor 15 7 6 2 20 14 27 6 4 Tuzlaspor 14 8 3 3 23 19 27 4 5 Altınordu 15 8 3 4 21 18 27 3 6 Altay 14 8 2 4 26 13 26 13 7 Adana Demirspor 14 7 4 3 25 13 25 12 8 İstanbulspor 13 6 4 3 22 15 22 7 9 Bursaspor 15 6 3 6 28 26 21 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Ümraniyespor 15 4 5 6 15 22 17 -7 12 Menemenspor 14 3 6 5 16 20 15 -4 13 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 14 Boluspor 14 3 4 7 13 16 13 -3 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 11 3 3 5 14 15 12 -1 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür