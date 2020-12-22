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Adana Demirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Adana Demirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Tuzlaspor ile 21.12.2020 18:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın

Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

5 Ocak Fatih Terim - Adana

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.12.2020 18:00

Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri

Ramazan Keleş(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Yücel Büyük(dördüncü Hakem)

ADANA DEMİRSPORAdana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 35. Yunus Akgün, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 19. Osman Tarık Çamdal, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 25. Emircan Altıntaş, 9. Davide Lanzafame, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TUZLASPORTuzlaspor

Tuzlaspor İlk 11

23. Philipp Alexander Angeler, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 14. Aıas Aosman, 19. Arif Morkaya, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo

Yedekler

41. Metin Erol, 15. Aldın Cajıc, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 9. Onat Kutay Kurt

Teknik Sorumlu

Taner Taşkın

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor158522113298
2Ankara Keçiörengücü1583422122710
3Samsunspor157622014276
4Tuzlaspor148332319274
5Altınordu158342118273
6Altay1482426132613
7Adana Demirspor1474325132512
8İstanbulspor136432215227
9Bursaspor156362826212
10Bandırmaspor155371818180
11Ümraniyespor15456152217-7
12Menemenspor14365162015-4
13Balıkesirspor14437162215-6
14Boluspor14347131613-3
15Akhisarspor14347122113-9
16Adanaspor11335141512-1
17Ankaraspor142398229-14
18Eskişehirspor150699306-21

TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür

07.01.2020İstanbulspor Balıkesirspor
11.01.2020Akhisarspor Adanaspor
08.12.2020Samsunspor1-1Menemenspor
08.12.2020Eskişehirspor0-2Tuzlaspor
08.12.2020Bandırmaspor1-2Bursaspor
09.12.2020Ankara Keçiörengücü0-1Giresunspor
09.12.2020Altay3-0Osmanlıspor FK
09.12.2020Adana Demirspor1-1Altınordu
10.12.2020Ümraniyespor0-2Boluspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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