Adana Demirspor - Tuzlaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 13. hafta maçında Adana Demirspor, Tuzlaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Adana Demirspor ve Tuzlaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 13. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Tuzlaspor ile 21.12.2020 18:00'da karşılaştı. 5 Ocak Fatih Terim - Adana stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Özeti için Tıklayın
Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
5 Ocak Fatih Terim - Adana
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.12.2020 18:00
Adana Demirspor Tuzlaspor Maçının Hakemleri
Ramazan Keleş(hakem), Serdar Diyadin(1. Yardımcı Hakem), Murat Şener(2. Yardımcı Hakem), Yücel Büyük(dördüncü Hakem)
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 2. Tayyip Talha Sanuç, 95. Joher Khadım Rassoul, 12. Okan Alkan, 84. Gökhan İnler, 6. Hamıdou Traore, 55. Hasan Kılıç, 35. Yunus Akgün, 14. Pa Amat Dıbba, 17. Mehmet Akyüz
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 19. Osman Tarık Çamdal, 5. Mehmet Uslu, 8. Sinan Kurt, 70. Sedat Şahintürk, 25. Emircan Altıntaş, 9. Davide Lanzafame, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Tuzlaspor İlk 11
23. Philipp Alexander Angeler, 35. Yasin Güreler, 81. Tarık Tekdal, 4. İsmail Konuk, 22. Erdem Özgenç, 14. Aıas Aosman, 19. Arif Morkaya, 17. Ahmet Yazar, 8. Gökcan Kaya, 21. Matej Pucko, 34. Rogerıo Conceıçao Do Rosarıo
Yedekler
41. Metin Erol, 15. Aldın Cajıc, 77. Samet Asatekin, 99. Özgür Can Özcan, 20. Vedat Bora, 5. Samuel Rodrıgue Wouahı Yohou, 9. Onat Kutay Kurt
Teknik Sorumlu
Taner Taşkın
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
TFF 1. Lig 13.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|29
|8
|2
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|3
|Samsunspor
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|27
|6
|4
|Tuzlaspor
|14
|8
|3
|3
|23
|19
|27
|4
|5
|Altınordu
|15
|8
|3
|4
|21
|18
|27
|3
|6
|Altay
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|26
|13
|7
|Adana Demirspor
|14
|7
|4
|3
|25
|13
|25
|12
|8
|İstanbulspor
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|22
|7
|9
|Bursaspor
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|21
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Ümraniyespor
|15
|4
|5
|6
|15
|22
|17
|-7
|12
|Menemenspor
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|15
|-4
|13
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|14
|Boluspor
|14
|3
|4
|7
|13
|16
|13
|-3
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|12
|-1
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 13.Hafta Fikstür
|07.01.2020
|İstanbulspor
|Balıkesirspor
|11.01.2020
|Akhisarspor
|Adanaspor
|08.12.2020
|Samsunspor
|1-1
|Menemenspor
|08.12.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Tuzlaspor
|08.12.2020
|Bandırmaspor
|1-2
|Bursaspor
|09.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Giresunspor
|09.12.2020
|Altay
|3-0
|Osmanlıspor FK
|09.12.2020
|Adana Demirspor
|1-1
|Altınordu
|10.12.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Boluspor